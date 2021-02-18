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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kardan kapanan 631 mahalle yolunu trafiğe açarken, kar yağışının devam ettiği bölgelerde ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:41:00 -
Beyaz esarete geçit yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda bir aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı karla mücadele seferberliğini kesintisiz sürdürüyor. Toplam 123 iş makinası ve kamyon ile 360 personelden 75 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarını 24 saat boyunca kesintisiz sürdürüyor. Hava sıcaklığının sık sık sıfır dereceğinin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 17 ilçede kardan kapanan 631 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında kardan kapanan Büyükorhan’da 35, Harmancık’ta 31, Gemlik’te 19, Gürsu’da 7, İnegöl’de 76, Karacabey’de 54, Keles’te 35, Kestel’de 21, Nilüfer’de 17, Orhaneli’de 51, Osmangazi’de 24, Mustafakemalpaşa'da 121, İznik'te 38, Orhangazi'de 23, Yenişehir’de 53 ve Mudanya'da 26 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

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