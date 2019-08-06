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Beyaz cennete gelen turist sayısı Türkiye ortalamasının yüzde 13 üstünde

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 2019 yılı turizmciler için iyi bir yıl olarak geçtiğini ifade ederek, “Ülke ortalamasına baktığımız zaman yüzde 11 civarında yabancı misafir sayısında artış var.

06 Ağustos 2019 Salı 09:55
Beyaz cennete gelen turist sayısı Türkiye ortalamasının yüzde 13 üstünde

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 2019 yılı turizmciler için iyi bir yıl olarak geçtiğini ifade ederek, “Ülke ortalamasına baktığımız zaman yüzde 11 civarında yabancı misafir sayısında artış var. Bölgemizde yüzde 23 civarında yabancı ve yerli misafir sayılarında artış gözlemliyoruz” dedi.


Şen, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne yer alan Pamukkale’ye olan ilginin her geçen yıl arttığını ve bunun da rakamlara olumlu yansıdığını ifade etti. Şen, Pamukkale’ye gelen yerli ve yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını kaydederek, “Ülke ortalamasına baktığımız zaman yüzde 11 civarında yabancı misafir sayısında artış var. Bölgemizde yüzde 23 civarında yabancı ve yerli misafir sayılarında artış gözlemliyoruz. Temmuz ayına baktığımız zamanda geçen yıl 300 bin yerli ve yabancı misafir Pamukkale ören yerini ziyaret etmişti. Bu yıl rakam 370 binin üzerine çıktı. Ağustos ayında 400 binin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Özellikle haziran, temmuz, ağustos ayında 1 milyon kişinin ziyaret etmesini ve yıl sonu itibarı ile de 3 milyon civarı hedefimiz vardı ona yakın seviyelerde de biz sezonu kapatmayı bekliyoruz. Hedefimiz de 3 yıl içinde Pamukkale Ören yeri bölgesinde 5 milyon rakamına ulaşmak” diye konuştu.



“Tatil planı sene başında yayınlanmalı”


Tatil planlamasının daha öncesinden yapılmasının tatil yapacak vatandaşlara kolaylık sağlayacağının altını çizen Şen, “Bunun yanında biz hükümetimizden turizmciler olarak tatil planının yılın başında yapılmasını talep ediyoruz. Son dakika da ilan edilen tatiller özellikle yerli vatandaşlarımızın çok pahalı fiyatlarda yer bulmasına neden oluyor. Haberlerde gördüğümüz gibi 1-2 neredeyse 3 saatte kent içine girmek mümkün oluyor. Hükümetimiz yılın başında bunu yaparsa ve bunu resmi daireler ile beraber özel sektör için de düzenlerse hem resmi dairelerde çalışanlar arkadaşlarımız hem resmi yerlerde çalışan arkadaşlarımız tatil programlarını buna göre yaparlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:55
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