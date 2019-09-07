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Beyaz çekirdek para etmeyince çareyi siyahında buldu

Sivas’ta çekirdek üretimi yapan çiftçi Ali Çetin, beyaz çekirdekten istediğini kazanamayınca siyah çekirdeğe yöneldi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:53
Beyaz çekirdek para etmeyince çareyi siyahında buldu

Sivas’ta çekirdek üretimi yapan çiftçi Ali Çetin, beyaz çekirdekten istediğini kazanamayınca siyah çekirdeğe yöneldi.


Sivas’ta ay çiçeklerinin kurumasıyla birlikte çiftçi Ali Çetin,siyah çeşit çekirdeklerin hasadı için gün sayıyor. Geçtiğimiz yıl beyaz çeşit çekirdek üretimi yapan Çetin, istediği parayı kazanamayınca bu yıl siyah çeşit çekirdeğe yöneldi. Beyaz çekirdekten biraz daha pahalıya satılan siyah çekirdekten ümitli olan çiftçi Çetin, rekolteden de umutlu. Çetin, beyaz çeşit çekirdekte verimin düşük ve maliyetlerinin kurtarmaz olduğunu belirterek, siyah çeşit çekirdek üretimine yöneldiklerini söyledi. Havadan da görüntülenen ay çiçeği tarlası ilerleyen günlerde hasat edilecek.



“Bu çeşit Türkiye’de çok tüketiliyor”


Çetin, siyah çekirdek çeşidinin Türkiye’de çok tüketildiğini belirterek, “Bu yıl siyah çeşit çekirdek ekimi yaptık. Bu çeşit Türkiye de çok tüketiliyor. Bunun iç oranı yüksek o yüzden bizde bunu denedik, Sivas’ta güzel oldu. İç oranı güzel ve halk artık bunu tüketiyor. Bizde buna devam edeceğiz. Nisan ayının 15’inde ekim yaptık, Eylül ayının 15’inde de hasat yapacağız. Hasada sayılı günler kaldı, başlamak üzere her şey iyi gidiyor. Önceden Çin’den geliyordu, şuanda Türkiye ‘de bunun üretimi devam ediyor. Bizde Sivas’ta denedik güzel oldu. Bundan sonra buna devam edeceğiz. Rekolte olarak da beyaz dönüm başına 250 kilogram civarında verim veriyordu buda onu geçecek. Bin dönüm yer ektik tamamı siyah. Beyazın pazarında sıkıntı vardı bunun pazarında bir sıkıntı yoktur. Beyazda verim biraz düşük maliyetler kurtarmaz oldu bizde siyaha döndük” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:53
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