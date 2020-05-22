"Beyaz altın" elle serpme yöntemiyle toprakla buluşuyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne'de üreticilerin bir bölümü çeltik tohumlarını "elle serpme" yöntemiyle toprakla buluşturuyor.

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Edirne'de "beyaz altın" olarak anılan çeltiğin ekimi sürüyor.

Ekim öncesi, tarlalarını büyük bir titizlikle hazırlayan üreticiler, çeltik tohumlarını toprakla buluşturuyor. Çeltik ekim mesaisi, toprağın tavı ve hava sıcaklığına bağlı değişiyor.

Çiftçilerin bir bölümü tarlalarında "elle serpme" yöntemini de kullanıyor.

Bu yöntemde kullanılacak çeltik tohumları, birkaç gün öncesinden ıslanarak ekime hazırlanıyor. Çiftçilerin bazıları tohum serpme işlemini kendisi yaparken, bazıları "yevmiyeci" adı verilen gündelikçilerden yardım alıyor.

Serpme işlemi sonrası suyun içerisinde toprakla buluşan tohumlar, yeşerdikten sonra uzun bir yetiştirme süreci sonrası hasat ediliyor.

Büyük tarlalarda çeltik yetiştiren çiftçiler de zirai makineler kullanıyor. Tohumları, gübre makinesi yardımıyla toprakla buluşturan çiftçiler, bu işlem için kullanacakları traktörlerine, çamura batmamak için demir tekerlek takıyor.

Ekim çalışmaları sürerken, bölgedeki yağışların yetersizliği çiftçileri düşündürüyor.

- Tunca Nehri'nde debinin düşük olması üretimi etkileyebilir

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunca Nehri'nin debisinin düşük olmasının üretim için sıkıntı yaratabileceğini söyledi.

Nehrin suyundan yararlanan üreticilerin mağdur olmaması için, nehir debisinin Suakacağı ölçüm istasyonunda 10 metreküp saniyenin altına düşmemesi gerektiğini belirten Arabacı, şöyle konuştu:

"Biran önce önlem alınıp gerekli müdahaleler yapılmalı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile diyalog halindeyiz. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a da konuyu ilettik. O da konunun takipçisi olacağını söyledi. Bulgaristan makamlarıyla görüşülüp debinin kontrolü sağlanmalı."







