Yerel Beyaz afet kapıda! Adıyaman'da yoğun kar yağışı üç ilçeyi esir aldı
Beyaz afet kapıda! Adıyaman’da yoğun kar yağışı üç ilçeyi esir aldı

Adıyaman’ın yüksek kesimlerinde aniden bastıran ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı, beraberinde zorlukları da getirdi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artırdığı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak 12 Ocak Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Adıyaman Valiliği, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

