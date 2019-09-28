Beyanname süresi uzatıldı
İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle beyanname süresi uzatıldı.28 Eylül 2019 Cumartesi 12:01
İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle, beyannamelerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, 26 Eylül’e kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
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