Beyanname süresi uzatıldı

İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle, beyannamelerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, 26 Eylül’e kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.