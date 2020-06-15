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BEÜ, online tanıtım günleri başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, bu yıl üniversiteye giriş için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylar için çevrimiçi tanıtım günleri düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:19:29 -
BEÜ, online tanıtım günleri başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, bu yıl üniversiteye giriş için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylar için çevrimiçi tanıtım günleri düzenliyor. Alanında uzman akademisyenlerin konuk olacağı tanıtım günlerinin BEÜ resmi Youtube kanalında başladı.


BEÜ, Covid-19 küresel pandemisi sebebiyle, bu yıl yapılamayan üniversite tanıtım günleri etkinliklerini online ortama taşıdı. Öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerine yardımcı olmak amacıyla Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından dijital platformda başlayan tanıtım günleri kapsamında, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından akademik personel, Koordinatör Fehmi Gür’ün moderatörlüğünde merak edilen soruları cevaplayacak. Aday öğrencilerin üniversite tercihlerini; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, meslek alanlarını tanıyarak yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla düzenlenen Tanıtım Günleri süresince adaylar; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi akademisyenleri ile tanışarak; akademik eğitim, burslar, kampüs olanakları, laboratuvar altyapısı, Erasmus – Mevlana anlaşmaları, öğrenci kulüpleri gibi pek çok önemli konuyu çevrim içi olarak inceleme şansına sahip olacak.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Online Tanıtım Günlerinin ilk günkü konuğu Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Gümüş oldu. Gümüş, Yüksekokulun tarihçesi, akademik ve fiziki imkanları, YKS puan sıralaması, Covid-19 ile mücadele kapsamında yetenek sınavlarında alınan önlemler ve mezuniyet sonrası iş imkanları hakkında bilgilendirmede bulundu.

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