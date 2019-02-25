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BEÜ öğrencileri çöp toplayan robot kategorisinde 6’ncı oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri Ankara’da düzenlenen ‘Robot Günleri’ yarışmasında 47 katılımcı arasında 6’ncı oldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:35
BEÜ öğrencileri çöp toplayan robot kategorisinde 6’ncı oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri Ankara’da düzenlenen ‘Robot Günleri’ yarışmasında 47 katılımcı arasında 6’ncı oldu.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin robotik projelerle gündeme gelen Mekanik ve Mekatronik Sistemler Topluluğu, Ankara’da düzenlenen Uluslararası Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) "Robot Günleri" isimli robot yarışması gerçekleşti. Yarışmada BEÜ Mekanik ve Mekatronik Sistemler Topluluğu 47 katılımcı arasında 6’ıncı olarak yer aldı.


Mekanik ve Mekatronik Sistemler Topluluğu Öğrenci Başkanı Berat Cansız 4 aydır hazırlandıkları robot yarışmasında 47 ekibin katıldığı çöp toplayan robot kategorisinde 6’ıncı olduklarını belirterek, “Ekipce gece gündüz hazırlandığımız yarışmada bir çok sıkıntı ile karşılaştık. Buradan bize desteklerini esirgemeyen Mühendislik Fakültesi Dekanı Şenol Hakan Kutoğlu, Devrek Atatürk Düşünce Derneği(ADD) Başkanı ve CHP Zonguldak Belediye Meclis Üyesi adayı olan Okan Onur, mesleki eğitim merkezinde bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan Tolunay Demirci, Tahtul Kale ve Topluluk Akademisyen Temsilcisi Oğuz Koçar’a teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca ekibimiz de bulunan arkadaşlarımın emekleri için ayrı ayrı tebrik ederim. Umarım Önümüzdeki yarışmalarda daha yüksek başarılarla geri geleceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:35
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