Beton mikserine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar kent merkezine bağlı Karaaslan köyü yakınlarında, trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.G. idaresindeki 03 AAN 963 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple M.Y.'nin kullandığı beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü E.G., olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hızla hastaneye kaldırılan E.G., burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Beton mikserinin sürücüsü M.Y. ise kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.