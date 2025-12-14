  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dev projenin büyük bölümü açıldı: Sınır kapılarına yüksek standartlı ulaşım!

Ataşehir’de korkunç iddia ortaya çıktı! Depoda at kesimi yapanlara operasyon

Dünyada yeni savaş patlak verdi! F-16 savaş uçaklarıyla vurdular

Yerinde dönüşümde somut adımlar! Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor

Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Ahmet Özer: Kucaklaşma zamanı

Rant, grupçuluk ve çıkar ilişkileri…DEM teşkilatı DEM'li belediyeyi ifşaladı

İsrail Gazze’yi mezarlığa çevirdi! Katliamın adı değişmiyor: 70 bin 654 can, bitmeyen soykırım

Kendi zekanız tatile mi gitti? Algıcı Ekrem’cilerin kılavuzu yapay zeka çıktı

CHP’li kadın vekilden terbiyesizlik! Leyla Şahin Usta’ya skandal hakaret

Size çağrım basit! Bakan Fidan'dan gençlere altın gibi tavsiyeler
Yerel Beton mikserine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Beton mikserine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beton mikserine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Karaaslan köyü yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil seyir halindeki beton mikserine arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü E.G., sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar kent merkezine bağlı Karaaslan köyü yakınlarında, trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.G. idaresindeki 03 AAN 963 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple M.Y.'nin kullandığı beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü E.G., olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hızla hastaneye kaldırılan E.G., burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Beton mikserinin sürücüsü M.Y. ise kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

 

Otomobil yolda duran kamyona çarptı! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil yolda duran kamyona çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

Yerel

Otomobil yolda duran kamyona çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da otomobil takla attı! 4 yaralı
Ankara'da otomobil takla attı! 4 yaralı

Yerel

Ankara'da otomobil takla attı! 4 yaralı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23