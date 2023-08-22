  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol fışkıran bölgede halk ayaklandı! 'Petrolü çıkarmayın ya da referanduma gidip oylayalım'

Kur Korumalı Mevduat uygulaması kademeli olarak sonlandırılacak!

Memleketi Manisa’da Özgür Özel’e şok!

6 yıl önce iflas eden dev havayolu şirketi geri dönüyor! Piyasa nasıl ayağa kalktıklarını tartışıyor

Aile STK’ları ve hukukçular uyardı: Aile bağını koparmayın

Ekrem İstanbul’u bitirdi! Şu rezalet görüntülere bakın

İtalyanlar Türk şirketin yarısını satın alarak ortak oldu! Bir anda gelip aldılar

Çok merak ediliyordu! IMF'den Türkiye'nin altın rezervlerine ilişkin flaş duyuru geldi

Tahminlerinde yanılmayan isimden olay çıkış! En düşük emekli maaşını Türkiye'ye duyurdu

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına eş zamanlı operasyonlar
Gündem Beton mikseri otobüs ve ambulansı biçti
Gündem

Beton mikseri otobüs ve ambulansı biçti

Yeniakit Publisher
2023-08-22 16:17:00 -
Beton mikseri otobüs ve ambulansı biçti

Şoför otobüsü yan yatmaktan kurtardı ve yolda tuttu.

Eskişehir’de bir beton mikserinin önce yolcu otobüsüne, daha sonra da ambulansa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünde seyir halinde olan Ali T. idaresindeki 26 PU 270 plakalı beton mikseri, sol şeride geçtiği esnada Eskişehir-Mardin seferi yapan Ziver C. idaresindeki 33 CFU 16 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı. Daha sonra şeridine dönen beton mikseri, bu sefer de önünde seyir halinde olan 26 VZ 071 plakalı ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans da önünde seyir halinde bulunan belediye otobüsüne çarptı.
Kaza sonucu Eskişehir-Ankara kara yolu tamamen trafiğe kapanırken, mikser sürücüsü Ali T., ambulansta bulunan 4 kişi ve yolcu otobüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıdaki 112 Acil Servis ekiplerince kazada yaralanan 14 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Eskişehir-Ankara kara yolunda ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

“Şoför otobüsü yan yatmaktan kurtardı ve yolda tuttu”


Kaza esnasında yolcu otobüsünde bulunan bir vatandaş ise şoförün hamlesi sayesinde otobüsün devrilmediğini belirterek, “Şoföre teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Arabayı yan yatmaktan kurtardı ve yolda tuttu. Şoför kendini kurtarabilmek için manevra yaptı ama yolcular fazla sarsılmadı. Yolcuların hepsi sakindi çok şükür bir şey olmadı” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23