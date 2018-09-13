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Beton davasında karar verildi!

Sakarya'da beton numune analizlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamuoyunda ‘Beton Operasyonu’ olarak bilinen davada karar verildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 23:17
Beton davasında karar verildi!

Sakarya’da beton numune analizlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla görülen davada 18 kişiye, 13 ila 3 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının, beton numune analizlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamuoyunda ‘Beton Operasyonu’ olarak bilinen rüşvet ve resmi evrakta sahtecilik iddialarıyla açılan aralarında iki öğretim üyesi, hazır beton firmasının sahibi, bazı yapı denetim firmalarının yetkilileri ile usulsüzlük yapıldığı öne sürülen laboratuvarların yetkililerinin de bulunduğu 12'si tutuklu 70 sanıklı davaya Sakarya Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davaya sanıklar ve avukatlar katıldı. Uzun süren dava sonucunda sanıkları, müştekileri ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti davayı karara bağladı.

Mahkeme heyeti davada E.T. isimli şahsa resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay, H.K.’ya 5 yıl 10 ay, Y.Ö.’ye 3 yıl 4 ay, A.Ç.’ye 13 yıl 9 ay, A.T.’ye 5 yıl 10 ay, M.S.’ye 13 yıl 9 ay, C.K.’ya 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 

Öte yandan, 70 sanıklı davada 52 kişinin beraat ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 23:17
  1. beton davası
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