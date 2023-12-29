Beta mikrobu ve korunma yolları

Eczacı-Homeopat Ezgi Nevçehan, Beta mikrobunun boğazda iltihaplanma yaratan bir bakteri olduğunu ve çocuklarda sıkça görülen bu mikrobun ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini açıkladı. Boğaz ağrısı, ateş ve diğer belirtilerle ilişkilendirilen A Grubu Beta hemolitik streptokok iltihabının tedavisinde erken müdahalenin önemine dikkat çekti.

İşte tedavi gerektiren durumlar!

Nevçehan, tedaviye başlamanın gerekli olduğu belirli durumları sıraladı:

Beta enfeksiyonu salgını varsa veya salgın riski varsa,

Romatizmal ateş geçiren çocuk veya aileden üyesi varsa,

Glomerulonefrit geçiren çocuk veya aile üyesi varsa,

Aile içinde bireylerin birbirlerine tekrar tekrar bulaştırması durumu varsa,

Enfeksiyon varsa,

Çocukta veya yakınlarında kızıl hastalığı görülmüşse dikkatli olunmalıdır.

Bitkisel içerikli destekleyici takviyeler kullanın

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine vurgu yapan Nevçehan, bitkisel içerikli destekleyici takviyelerin kullanımını önerdi. Ayrıca, vitamin ve mineral eksikliklerini tamamlamanın yanı sıra aromaterapi ve homeopati gibi doğal yöntemlerle de sağlığı desteklemenin mümkün olduğunu belirtti.

Kekik, çay ağacı, lavanta, biberiye ve okaliptüs yararlı

Eczacı-Homeopat Ezgi Nevçehan'ın önerileri arasında, mikrop ve bakteri öldürücü özelliklere sahip uçucu yağlarla aromaterapi uygulamak da bulunuyor. Kekik, çay ağacı, lavanta, biberiye ve okaliptüs gibi uçucu yağların solunum yoluyla bedene etki ederek öksürük gibi semptomları hafiflettiğini belirtti.

Nevçehan, homeopati ile sağlığın dengeye getirilebileceğini ve doğru anamnez (teşhis) sonrasında uygun tedaviyle şifa bulunabileceğini sözlerine eklerken bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine de vurgu yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO