Beta Enerji teknoloji ve inovasyon gücüyle ilk 100’de

Beta Enerji, teknoloji ve inovasyonu sürdürülebilir büyüme stratejisinin merkezine alan yaklaşımıyla Ar-Ge alanındaki yükselişini sürdürdü. Turkishtime tarafından bu yıl 13’üncü kez gerçekleştirilen Türkiye Ar-Ge Araştırması’nda, 211.543.979 TL’lik Ar-Ge harcamasıyla Türkiye’nin en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketleri arasında 97’nci sırada yer aldı.

Şirket aynı zamanda “2025 Yılı Ar-Ge Merkezinde Yürütülen Proje Sayısına Göre İlk 100” listesinde 76 projeyle 22’nci, “Ar-Ge Merkezinde İstihdam Sayısına Göre İlk 100” listesinde 125 kişilik toplam istihdamıyla 58’inci sıraya yerleşti. Beta Enerji ayrıca Ar-Ge Merkezi’nde istihdam ettiği 42 kadın çalışanla bu kategoride de ilk 50 şirket arasında yer aldı.

Ar-Ge ve inovasyonu sürdürülebilir büyümenin ve küresel rekabet gücünün en önemli yapı taşlarından biri olarak gördüklerini belirten Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, elde edilen sonuçları değerlendirerek şunları söyledi:

“En çok Ar-Ge harcaması yapan şirketler sıralamasında geçtiğimiz yıl 153’üncü sıradayken bu yıl 97’nci sıraya yükselmemiz, teknolojiye ve nitelikli insan kaynağına yaptığımız yatırımların somut bir göstergesi. Bununla birlikte yürütülen proje sayısında 22’nci sırada yer almamız, Ar-Ge istihdamımız ve kadın çalışanlarımızın Ar-Ge ekosistemimizdeki güçlü varlığı, ortaya koyduğumuz gelişimin farklı boyutlarını gösteriyor. Enerji sektöründe rekabet artık yalnızca üretim kapasitesiyle sınırlı değil; daha verimli, daha dijital, daha çevreci ve daha yenilikçi teknolojiler geliştirebilme kabiliyetiyle şekilleniyor. Biz de enerji verimliliğinden yapay zeka uygulamalarına, ileri malzeme teknolojilerinden dijitalleşmeye kadar pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsümüzün sağladığı güçlü altyapıyla Ar-Ge kapasitemizi daha da ileri taşımayı, üniversiteler, start-up’lar ve genç mühendislerle kurduğumuz iş birliklerini büyütmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de geliştirdiğimiz teknolojilerle sektörümüzün dönüşümüne öncülük eden, Türkiye’den dünyaya yüksek katma değer üreten bir marka olmak için çalışmaya devam edeceğiz.”