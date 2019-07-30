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BESYO sınav tarihleri belli oldu

2019-2020 eğitim öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından yapılacak olan özel yetenek sınavı ile ilgili ayrıntılar açıklandı.

30 Temmuz 2019 Salı 16:32
BESYO sınav tarihleri belli oldu

2019-2020 eğitim öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından yapılacak olan özel yetenek sınavı ile ilgili ayrıntılar açıklandı.


Bu kapsamda, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü 15’i kadın, 25’i erkek olmak üzere 40’ar kişilik kontenjan açıldı. Toplam 120 kişinin alınacağı sınavda Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümü için açılan 40’ar kişilik kontenjanın 4’er kişilik kontenjanı cinsiyet fark etmeksizin engellilere ayrıldı.


Sınava girecek adaylar her iki bölüm için başvuru ve ön kayıtlarını 27-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde BESYO Hamza Yerlikaya Spor Salonu’na yapacakları duyuruldu.


Engelli adayların sınavı 28 Ağustos 2019 saat 18.00’de, diğer adayların sınavı 29-30-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında BESYO Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.


Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.cumhuriyet.edu.tr adresinden her türlü bilgiye ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:32
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