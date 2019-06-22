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Beştepe'den Abdullah Öcalan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili olarak "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:39
Beştepe'den Abdullah Öcalan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamada, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu sonrasındaki gelişmelere ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, bugüne kadar terörle kesintisiz şekilde mücadele etmiş; milleti, devleti, bayrağı ve vatanı için canlarını feda eden kahramanlarımızın her zaman yanında yer almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz"

Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na ve Pençe Harekatı'na kadar terörü kaynağında kurutmak için verilen her mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve iradesinin başrolü oynadığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti: 

"Son günlerde PKK terör örgütü ile onun uzantısı konumundaki parti arasında yaşanan güç savaşını gün yüzüne çıkaran bir mektup üzerinden, böyle bir mücadeleyi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz. Örgüt elebaşlarının terör yuvalarından yolladıkları videolarla, terör suçundan hüküm giymiş kişilerin tweetlerle bazı siyasilere destek vererek İstanbul seçimi üzerinden hesaplaşmalarını görmezden gelenler bilmelidir ki bu ithamları milletimizin ferasetinde boğulacaktır."

"Cumhurbaşkanımız her türlü kirli oyunlardan uzaktır"

"Yine bilinmelidir ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır. Recep Tayyip Erdoğan sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak yine milleti için mücadele eder." ifadesini kullanan Altun, şöyle devam etti:

"Milletimiz, olan bitenin farkındadır. Milletimiz, aynı zamanda 'Kandil'e mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır."

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:39
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
  3. AbdullahÖcalan
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • AliAli28 dk önce
    O zaman ailesi veya avukatı ile bile görüş yasağı olan kişi, nasıl olurda akrabasi bile olmayan biri ile tam da seçim öncesi görüşülebilir. Cumhurbaşı buna neden bu zamanda izin vermiş.

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