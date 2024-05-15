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Gündem Beştepe'de sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 ismi çağırdı
Gündem

Beştepe'de sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 ismi çağırdı

Yeniakit Publisher
2024-05-15 00:18:00 -
Beştepe'de sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 ismi çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile kritik bir zirve gerçekleştirdi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.

Yaşanan bu gelişme sonrası MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada bu durumun birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunun altını çizerken "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" yorumunu yaptı.

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Başkan Erdoğan'ın da akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiği ve konuya ilişkin önemli adımların atılacağı iddia ediliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MATERYALLARE EL KONULDU

Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.

Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.

Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

"TEPELERİNE BİNİLMELİDİR"

Diğer yandan yaşanan olaylar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bugün yaptığı konuşmada ana gündem maddesiydi. Bahçeli yaptığı konuşmada "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef; MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, Haşhaşidir. Emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım 'Temiz Eller Operasyonu' nasıl oluyormuş, hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur." ifadelerini kullandı.

BEŞTEPE'DE GECE SAATLERİNDE SÜRPRİZ ZİRVE

Bu gelişmeler sonrası devletten nasıl bir adım geleceği merak konusu olurken A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek kulisleri hareketlendirecek bir iddiada bulundu.

İşte Şimşek'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Başkan Erdoğan kurmaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesine çağırdı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti binasından ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti. Yapılan toplantının gündeminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki kumpas soruşturması olduğu öğrenildi. Ayrıca bu toplantıdan çok kritik kararların çıkacağı söyleniyor.

TÜM GÖZLER YARINKİ AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantının ardından yaşanan süreçle ilgili yarın TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

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