Beştepe’de hangi kararlar alınacak? Yeni yüzyılın ilk kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugün tarihi bir güne daha şahitlik etti. Saat 16.50’de başlayan yılın ilk Kabine Toplantısı’nda, Türkiye’nin 40 yıllık terör belasından tamamen kurtulması ve bölgesel bir güç merkezi olması yolundaki dev adımlar masaya yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" vizyonu doğrultusunda, kardeşlik iklimini pekiştirecek stratejiler tek tek ele alınıyor.

KARDEŞLİK PROJESİNDE SON DÜZLÜK

Kirli hesaplarla Türkiye’nin önünü kesmeye çalışan iç ve dış mihraklara inat; Meclis çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında sona gelindi. Başkan Erdoğan, komisyonun hazırladığı "müşterek raporun" yasal düzenlemelerle taçlanacağını müjdeledi.

"BU SÜREÇ SİYASETÜSTÜDÜR" Başkan Erdoğan, toplantı öncesi yaptığı açıklamada fitne odaklarına şu sözlerle rest çekti: "Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz, sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız!"

KÜRESEL OYUN KURUCU TÜRKİYE

Kabine’nin gündemi sadece iç meselelerle sınırlı değil. Emperyalist güçlerin kan gölüne çevirdiği coğrafyalarda Türkiye’nin "adalet" odaklı dış politikası yeniden teyit ediliyor:

Suriye’deki Gelişmeler: Sınır güvenliği ve terör koridoruna vurulan darbenin devamlılığı.

Sınır güvenliği ve terör koridoruna vurulan darbenin devamlılığı. Ukrayna ve Rusya: Barışın anahtarı yine Ankara'da.

Barışın anahtarı yine Ankara'da. İran ve Venezuela: Küresel dengeler ve stratejik iş birlikleri.

Küresel dengeler ve stratejik iş birlikleri. Ekonomik Şahlanış: Vatandaşın refahını artıracak yeni yılın ekonomi yol haritası.

Bu tarihi toplantıdan çıkacak kararların, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ivme kazandırması bekleniyor.