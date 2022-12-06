  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul için merakla beklenen kar yağışı açıklaması geldi! Uydu görüntüleri herkesi şok etti

Flaş asgari ücret gelişmesi! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

İşte batırılma nedeni! Akdeniz'in dibinde ABD yapımı tank

Fenerbahçelilere büyük şok! Arda Güler’den büyük darbe

KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

Metin Külünk, Özlem Gürses'i deliye döndürdü! "Şırınga Özlem" üç-beş yıl kendine gelemez artık

Cumhuriyet, pislik yapmaya devam ediyor! Bu din düşmanlığı ne zaman son bulacak?

Türkiye'den 3 bin tonluk tarihe geçecek başarı! Dünyada tek: Anlaşma tamam, görev başında olacak!

Asgari ücrete rekor zam iddiası! Net rakam verip bomba tutarı açıkladı

Dev hisse fiyatı: THY’den rekor büyüme! Dünyaca ünlü Alman devi havayolu şirketini solladı
Gündem Beştepe'de EYT toplantısı!
Gündem

Beştepe'de EYT toplantısı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 16:58:00 -
Beştepe'de EYT toplantısı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli  ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

EYT’de yeni gelişme! Primler de iniyor
EYT’de yeni gelişme! Primler de iniyor

Ekonomi

EYT’de yeni gelişme! Primler de iniyor

Tüm EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! Kritik kıdem tazminatı detayı
Tüm EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! Kritik kıdem tazminatı detayı

Ekonomi

Tüm EYT'lileri yakından ilgilendiriyor! Kritik kıdem tazminatı detayı

BES’i olan EYT’liler için son dakika açıklaması! Artık sona gelindi
BES’i olan EYT’liler için son dakika açıklaması! Artık sona gelindi

Ekonomi

BES’i olan EYT’liler için son dakika açıklaması! Artık sona gelindi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23