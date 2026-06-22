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Gündem Beştepe'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Zeydi ile görüştü: Masada bölgesel istikrar var!
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Beştepe'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Zeydi ile görüştü: Masada bölgesel istikrar var!

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Beştepe'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Zeydi ile görüştü: Masada bölgesel istikrar var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam coğrafyasında barış ve istikrarın tesisi adına yürüttüğü liderlik diplomasisine bir yenisini daha ekleyerek Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani el-Zeydi ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki komşu ve kardeş ülke arasındaki bağları daha da tahkim etmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel ve küresel ölçekteki hayati gelişmeler masaya yatırıldı.

Görüşmede, Türkiye ve Irak'ın bölgedeki şer odaklarının oyunlarını bozma yönündeki sarsılmaz kararlılığı bir kez daha teyit edildi.

 

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