Beştepe yeni sisteme hazırlanıyor! Bürokrasi kalkıyor...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi ile birlikte, kamu yönetiminde ortaya çıkacak yeni yapı 'bürokrasiyi en aza indirecek' şekilde kurgulanırken, özellikle Cumhurbaşkanlığında kurulacak yeni teşkilat, 'hızlı karar alınması, verimli ve etkin' çalışılması üzerine şekillenecek.

AK Parti’de, 24 Haziran seçimlerinden hemen sonra yürürlüğe girmesi gereken düzenlemelerle ilgili uyum çalışmaları hızlandırıldı. Bu kapsamda öncelikle, mevcut mevzuatta parlamenter sistemden kaynaklanan teknik bir temizlik için Hükümet, Meclis kapanmadan yetki yasası çıkaracak. Bu yetki yasasına dayanılarak, mevcut yasalarda bin civarında yerde geçen “Başbakan ve Bakanlar Kurulu” ifadeleri çıkarılacak. 24 Haziran seçimlerinden sonra oluşacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin teknik alt yapısının böylelikle seçimler öncesi oluşturulması planlanıyor. Yetki yasası ile özellikle 24 Haziran’dan sonraki atamalar konusunda bir gecikme yaşanmaması için, Cumhurbaşkanının anayasadan kaynaklanan atama yetkisinin, yeni usullere göre düzenlemesi de öngörülüyor.

Bakanlıkların sayısı, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak yeni teşkilat yapılanması gibi siteme ilişkin asıl adımlar ise, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanacak kararnameler ile atılacak. Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı temel hak ve hürriyet ile vergi kanunları hariç birçok alanda kararname çıkarabiliyor. Bu kapsamda, seçimlerden hemen sonra yeni sisteme adaptasyon için arka arkaya kararnameler yayınlanacak.

GÜÇLÜ TEŞKİLAT YAPISI

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı teşkilatı da yeni hükümet sistemine göre şekillendirilecek. Bu konudaki hazırlıklara hız verilirken, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde şimdikinden farklı daha güçlü bir teşkilat yapısı oluşturulacak. Biri idari işlerden diğeri de stratejik konuların bağlı olduğu iki ayrı müsteşarlık olacak. Cumhurbaşkanlığı yardımcılarının ise en az 2 en fazla 5 olmasının planlandığı, ancak bu sayının ilk etapta 3’le sınırlandırılması ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Yeni teşkilat yapısındaki ana hedef ise 'hızlı karar alabilen, etkin ve verimli çalışan' bir sistemi oluşturmak.

DAĞINIK YAPI GİDERİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında oluşacak kabinede, hem bakanlık, hem de bürokrat sayısının azaltılacağına kesin gözüyle bakılırken, özellikle dağınık yapıda bulunan güvenlik, ekonomi ve sosyal konularla ilgili birer bakanlık oluşturulması planlanıyor. Bu bakanlıklarla ilgili bürokratik yapı da sadeleştirilerek, aynı alanda çok sayıda bürokrata yetki verilmesinin önüne geçilecek. Büyük proje ve yatırımlar ile enerji, yol, su gibi altyapı hizmetlerinin tek bakanlık altında toplanacağı belirtiliyor.