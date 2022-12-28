  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Beştepe açıkladı! Seçimlerle ilgili flaş gelişme
Gündem

Beştepe açıkladı! Seçimlerle ilgili flaş gelişme

2023 Haziran seçimlerinin öne alınacağı iddiaları tartışılırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Seçimler en erken 9 Nisan'a en geç 11 Haziran'a alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var" açıklaması yaptı...

Yeniakit Publisher
2022-12-28 21:54:00 -
Beştepe açıkladı! Seçimlerle ilgili flaş gelişme

Erkene alınmış seçim ya da baskın seçim tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan seçim tarihiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Başdanışman Uçum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur. Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisan'a en geç 11 Haziran'a alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var" ifadelerini kullandı. İşte Uçum'un seçim tarihiyle ilgili paylaşımları...

Yeni Seçim Kanunu'nun uygulanması için...

Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur. Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisana en geç 11 Hazirana alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var.

30 Ocak 7 Nisan arası seçim kararı alınabilir

Buna göre 30 Ocak 7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisana kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir. 30 Ocaktan önce karar alınmaz çünkü %7 barajı yürürlüğe girmez. 9 Nisandan sonra karar alınamaz çünkü o durumda 18 Haziran yasal seçim günü geriye çekilemez.

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Müslim

Komünist parti sekreteri bay uçum, akepeye geçince koyu siyasal islamcı oldu!

Mesut SARP

Doğru bi açıklama yoksa anayasa hükümlerine göre Reiz 3.bi seçime aday olamaz. Vakit daraldı...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Messi’ye sordular: Messi’siz dünyanın en iyi futbolcusu kim? İşte beklenmeyen cevap…
Spor

Messi’ye sordular: Messi’siz dünyanın en iyi futbolcusu kim? İşte beklenmeyen cevap…

Bir radyo programında Arjantinli ünlü futbolcu Messi’ye, “Messi’siz dünyanın en iyi futbolcusu kim? diye soru soruldu. İşte Messi’den inanıl..
Kılıçdaroğlu'nun 18 aylıkken SSK yaptırdığı torununa 'emeklilik' müjdesi! Dedesi, Erdoğan'ın EYT başarısını da sahiplendi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 18 aylıkken SSK yaptırdığı torununa 'emeklilik' müjdesi! Dedesi, Erdoğan'ın EYT başarısını da sahiplendi

SSK'nın kurtarılması için emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunduğu sözleri arşivlerdeki yerini koruyan CHP Genel Başkanı Kemal ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıkladı! Yaş şartı olacak mı? Prim gün sayısı....
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıkladı! Yaş şartı olacak mı? Prim gün sayısı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde EYT zirvesi Külliye'de toplandı. Kritik toplantının ardından EYT'ye ilişkin alınan kararları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23