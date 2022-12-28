Beştepe açıkladı! Seçimlerle ilgili flaş gelişme

Erkene alınmış seçim ya da baskın seçim tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan seçim tarihiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Başdanışman Uçum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur. Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisan'a en geç 11 Haziran'a alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var" ifadelerini kullandı. İşte Uçum'un seçim tarihiyle ilgili paylaşımları...

Yeni Seçim Kanunu'nun uygulanması için...

Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur. Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisana en geç 11 Hazirana alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var.

30 Ocak 7 Nisan arası seçim kararı alınabilir

Buna göre 30 Ocak 7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisana kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir. 30 Ocaktan önce karar alınmaz çünkü %7 barajı yürürlüğe girmez. 9 Nisandan sonra karar alınamaz çünkü o durumda 18 Haziran yasal seçim günü geriye çekilemez.