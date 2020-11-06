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Aktüel Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un vefatı
Aktüel

Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un vefatı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Müzik dünyamızın ustalarından, devlet sanatçımız Timur Selçuk'un vefat haberini derin üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:02:01 -
Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un vefatı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 74 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Timur Selçuk için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzik dünyamızın ustalarından, devlet sanatçımız Timur Selçuk'un vefat haberini derin üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğlu, besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, yaşamı boyunca Dede Efendi, Cahit Sıtkı Tarancı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Nazım Hikmet, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Attila İlhan gibi usta şairlerin eserlerine besteler yapmış ayrıca tiyatro, bale ve film müzikleriyle oda müziklerine de imza atmıştı.

"Kırık Kalpler", "Böyledir Akşamları İstanbul'un", "İspanyol Meyhanesi", "Ayrılanlar İçin", "Beyaz Güvercin" ve "Yine Bir Gülyüzlü"nün de aralarında bulunduğu onlarca besteye imza atan sanatçın yaşamını Datça'da sürdürüyordu.

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