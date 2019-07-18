BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046694 0,84 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026870 0,69 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF 0,049884 0,64 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,060696 0,61 Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,081357 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014916 0,80 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,013156 0,44 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057818 2,14 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,073690 2,05 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,018857 2,03 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,019549 2,02 MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,025883 1,98 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,024419 1,80 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011381 1,21 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF 0,020630 1,17 NN Hay. Em. Karma EYF 0,102922 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ.EYF 0,059385 1,05 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010785 1,65 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,016058 1,59 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,022413 1,28 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,015647 1,26 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF 0,022809 0,76 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,019741 0,13 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,060025 0,13 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,061409 0,13 Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,059413 0,13 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,023105 0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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