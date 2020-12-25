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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:27:30 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0254110,08
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0722880,04
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0261660,04
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0238640,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0179500,29
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1012321,04
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1016161,04
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0343320,87
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0523860,85
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1742790,77
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0302260,65
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0311650,65
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0282580,64
VEM Dinamik Değişken Grup EYF0,0503220,56
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1534670,48
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0370750,87
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0257550,87
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0180310,42
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0199850,34
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0627020,28
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0471820,03
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0482090,02
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0500330,02
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0496590,02
NN Hay. Em. Altın EYF0,0300770,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0282070,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0312650,04
VEM Para Piyasası EYF0,0673950,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0709500,04
HEM Para Piyasası EYF0,0245880,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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