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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:04:52 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0731452,15
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0963162,15
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0929072,11
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0530952,08
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0984111,99
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0174081,00
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0493653,13
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0426212,34
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0755280,08
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0491990,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0147372,25
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0743181,79
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0322711,32
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1255461,32
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1093541,29
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0288882,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0275361,06
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0401410,93
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0571220,90
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0297940,61
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0486062,06
NN Hay. Em. Altın EYF0,0303282,06
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0504972,05
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0486812,05
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0476062,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0639010,02
HEM Para Piyasası EYF0,0242920,01
ZEM Para Piyasası EYF0,0269390,01
VEM Para Piyasası EYF0,0665720,01
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0278840,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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