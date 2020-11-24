BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,073145
|2,15
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096316
|2,15
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092907
|2,11
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,053095
|2,08
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,098411
|1,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017408
|1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,049365
|3,13
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,042621
|2,34
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,075528
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,049199
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014737
|2,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074318
|1,79
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032271
|1,32
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,125546
|1,32
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,109354
|1,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028888
|2,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027536
|1,06
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,040141
|0,93
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,057122
|0,90
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029794
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048606
|2,06
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030328
|2,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050497
|2,05
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048681
|2,05
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047606
|2,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063901
|0,02
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024292
|0,01
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026939
|0,01
|VEM Para Piyasası EYF
|0,066572
|0,01
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027884
|0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)