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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:18:22 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044071 0,36
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051804 0,35
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,080438 0,33
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071279 0,31
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086488 0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018359 0,31
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016186 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,044198 1,21
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036897 1,04
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037824 0,92
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,027276 0,62
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,090676 0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,022083 0,74
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020077 0,65
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019034 0,64
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019056 0,63
VEM Katkı EYF 0,018364 0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032814 1,37
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046653 1,32
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016168 0,35
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017922 0,35
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018403 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030692 0,96
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050999 0,95
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054306 0,95
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049312 0,95
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015536 0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
ZEM Para Piyasası EYF 0,026405 0,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068462 0,05
VEM Para Piyasası EYF 0,065253 0,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027340 0,05
HEM Para Piyasası EYF 0,023806 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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