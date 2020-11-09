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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:09:49 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,100615 0,60
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,097243 0,59
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,102918 0,49
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020033 0,39
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020348 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019649 0,64
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017427 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,042084 1,92
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,074157 1,37
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,116114 1,34
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,070314 1,33
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,150946 1,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,034520 1,44
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019918 1,31
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,021910 1,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,032364 1,01
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,058923 0,99
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,037407 1,77
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,053438 1,76
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013906 1,09
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021821 1,03
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,031388 1,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,055484 2,10
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,054242 2,10
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,055390 2,10
NN Hay. Em. Altın EYF 0,034567 2,09
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,057537 2,09
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027729 0,12
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,069439 0,11
HEM Para Piyasası EYF 0,024152 0,11
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070442 0,11
VEM Para Piyasası EYF 0,066194 0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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