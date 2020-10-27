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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:09:34 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092827 0,75
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096062 0,69
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,074510 0,66
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,057371 0,66
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095560 0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,046831 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014885 1,23
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032730 0,97
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,122041 0,18
VEM Birinci Değişken EYF 0,045274 0,17
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,021384 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029560 0,98
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013014 0,03
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026342 0,01
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026236 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053191 0,93
HEM Altın Katılım EYF 0,032339 0,88
VEM Altın Katılım EYF 0,055030 0,86
ZEM Altın Katılım EYF 0,052820 0,86
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051275 0,84
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024996 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068493 0,03
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065411 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070910 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073326 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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