BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092827
|0,75
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096062
|0,69
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,074510
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057371
|0,66
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095560
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,046831
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014885
|1,23
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032730
|0,97
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,122041
|0,18
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,045274
|0,17
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,021384
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029560
|0,98
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013014
|0,03
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026342
|0,01
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026236
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053191
|0,93
|HEM Altın Katılım EYF
|0,032339
|0,88
|VEM Altın Katılım EYF
|0,055030
|0,86
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,052820
|0,86
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051275
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024996
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068493
|0,03
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065411
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070910
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073326
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)