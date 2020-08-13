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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:14:22 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,088132 1,31
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,063279 1,08
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080812 0,93
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046990 0,91
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,088108 0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015732 0,12
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018151 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037002 1,17
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025906 0,75
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,086736 0,56
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043181 0,53
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029403 0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018737 1,79
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,067514 0,86
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,108974 0,62
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,052581 0,59
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,096033 0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026411 0,40
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044497 0,32
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031198 0,25
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013112 0,22
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026228 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067836 0,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068810 0,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062114 0,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026174 0,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027092 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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