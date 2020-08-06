BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,078772
|0,84
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,082038
|0,75
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,064727
|0,58
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045866
|0,47
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011966
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017938
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056089
|4,78
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035474
|2,40
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,041200
|2,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041257
|0,91
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,059875
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,091873
|1,27
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,029207
|0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,064731
|0,86
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018221
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,021067
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025431
|0,77
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013112
|0,56
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025251
|0,53
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,025569
|0,43
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029085
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,048845
|3,97
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029762
|3,90
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,047988
|3,87
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049483
|3,87
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,044882
|3,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064014
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029994
|0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067847
|0,02
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026154
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068058
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)