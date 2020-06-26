  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:01:21 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011125 0,14
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,069186 0,10
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042917 0,09
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031629 0,08
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,072691 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015450 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032967 0,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037867 0,16
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035140 0,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067619 0,03
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020673 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,019997 0,32
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019788 0,20
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020392 0,15
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019675 0,13
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020129 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024685 0,30
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019255 0,10
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027738 0,10
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020539 0,09
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031984 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024269 0,02
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068205 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,068868 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029750 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071224 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı