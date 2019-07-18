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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF0,051981-0,11
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,036649-0,07
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,054096-0,05
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,033499-0,35
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,039102-0,30
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012136-0,65
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,050789-0,23
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020200-0,06
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,028848-1,03
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,025314-0,97
NN Hay. Em. Altın EYF0,016766-0,89
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,028664-0,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027794-0,89

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
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