BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar28 Ocak 2019 Pazartesi 15:09
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,060203
|-0,34
|Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,057300
|-0,32
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,033613
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,041729
|-0,26
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF
|0,033102
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF
|0,053543
|-0,19
|Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF
|0,088514
|-0,12
|Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF
|0,019260
|-0,06
|Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF
|0,018305
|-0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,026832
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,017351
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,017169
|-0,02
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,096455
|-0,02
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010799
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018284
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,017061
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024431
|-0,04
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,021520
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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