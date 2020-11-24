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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:05:42 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,037105-0,39
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,078619-0,35
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051883-0,33
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,081407-0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,062698-0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,020374-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,091274-1,51
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,091541-1,51
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,028866-1,42
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,137591-1,39
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,102831-1,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,025909-1,11
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,078380-1,03
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,015027-0,94
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,024932-0,80
ZEM Katkı EYF0,020863-0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,070133-0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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