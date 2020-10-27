BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020369
|-0,42
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,024728
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032730
|-0,32
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,050398
|-0,29
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020053
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019091
|-1,24
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016891
|-1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,094869
|-5,15
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,065228
|-4,68
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040145
|-4,57
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,020847
|-3,80
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,081378
|-3,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,027473
|-3,36
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,023149
|-3,32
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023381
|-2,89
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,056434
|-2,75
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019359
|-2,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030689
|-4,23
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021315
|-4,20
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034915
|-3,75
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049783
|-3,62
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,033598
|-1,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)