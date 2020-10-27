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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:09:34 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020369 -0,42
VEM Borçlanma Araçları EYF 0,024728 -0,37
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032730 -0,32
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050398 -0,29
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020053 -0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019091 -1,24
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016891 -1,00
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,094869 -5,15
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,065228 -4,68
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040145 -4,57
HEM Hisse Senedi EYF 0,020847 -3,80
VEM Hisse Senedi EYF 0,081378 -3,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,027473 -3,36
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023149 -3,32
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023381 -2,89
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,056434 -2,75
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019359 -2,55
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030689 -4,23
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021315 -4,20
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034915 -3,75
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049783 -3,62
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,033598 -1,89

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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