BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024277
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056234
|-0,95
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037481
|-0,49
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,067233
|-0,22
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,086565
|-0,13
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,116030
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020496
|-0,80
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,020431
|-0,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,029600
|-0,29
|Cigna Finans Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,022417
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016909
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013440
|-0,76
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018078
|-0,36
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020984
|-0,24
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,021009
|-0,23
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029211
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,014768
|-3,79
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,044419
|-2,80
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029467
|-2,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048992
|-2,73
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,046806
|-2,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)