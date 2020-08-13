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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:15:12 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024277 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056234 -0,95
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037481 -0,49
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067233 -0,22
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,086565 -0,13
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,116030 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020496 -0,80
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020431 -0,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,029600 -0,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,022417 -0,18
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016909 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013440 -0,76
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018078 -0,36
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020984 -0,24
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,021009 -0,23
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029211 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014768 -3,79
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044419 -2,80
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029467 -2,75
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048992 -2,73
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,046806 -2,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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