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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:17:06 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,043150 -0,79
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019686 -0,77
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040964 -0,70
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,071770 -0,64
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010669 -0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036138 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014128 -0,82
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018411 -0,64
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017101 -0,58
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019895 -0,56
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018254 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013134 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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