BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,070837
|-0,90
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033513
|-0,77
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010832
|-0,71
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041665
|-0,71
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,062588
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015468
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,037253
|-0,14
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,067151
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019148
|-1,32
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018038
|-1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018077
|-1,31
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017864
|-1,30
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019080
|-1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043257
|-0,21
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028563
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030431
|-0,10
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019006
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,024726
|-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)