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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:38:01 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070837 -0,90
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033513 -0,77
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010832 -0,71
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041665 -0,71
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,062588 -0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015468 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037253 -0,14
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067151 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019148 -1,32
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018038 -1,32
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018077 -1,31
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017864 -1,30
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019080 -1,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043257 -0,21
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028563 -0,12
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030431 -0,10
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019006 -0,09
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024726 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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