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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:39:45 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,075272-2,81
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,113908-2,66
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,077516-2,63
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,080627-2,53
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,115279-2,52
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,018046-0,45
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015565-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,034419-2,32
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,077951-1,10
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,077904-1,08
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,125024-0,98
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,029448-0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,064002-0,84
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,037944-0,78
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,018116-0,78
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF0,067086-0,71
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF0,093733-0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,031695-0,40
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,045081-0,40
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,025232-0,38
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,016159-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,015261-0,04
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048658-0,03
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,028693-0,02
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,046692-0,02
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,042891-0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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