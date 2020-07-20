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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-20 14:46:58 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,044464-0,08
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,050903-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,021284-0,18
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,025958-0,17
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,026881-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,019999-0,06
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF0,018403-0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,068746-0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,026535-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,025462-0,09
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,024953-0,03
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,019184-0,03
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,016183-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,013113-0,22
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,041044-0,22
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,041505-0,22
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,038940-0,22
NN Hay. Em. Altın EYF0,025820-0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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