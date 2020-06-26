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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:01:21 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075607 -0,78
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079056 -0,78
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045082 -0,69
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081237 -0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,084819 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017716 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037599 -1,68
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,085530 -0,79
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021625 -0,57
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081835 -0,57
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020921 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,087964 -1,17
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,144908 -1,10
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,080543 -1,07
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,101113 -1,05
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019116 -1,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041263 -0,44
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029022 -0,39
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015732 -0,13
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012784 -0,12
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,024679 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039720 -0,57
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025237 -0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041969 -0,57
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040566 -0,57
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012827 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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