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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:54:26 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079234 -0,29
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075864 -0,25
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045392 -0,14
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044476 -0,10
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,063485 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084877 -0,19
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,052511 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019090 -0,81
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020126 -0,19
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,017290 -0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062858 -0,11
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013478 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027620 -0,05
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019175 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040676 -0,14
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042442 -0,12
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012597 -0,12
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024778 -0,12
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037375 -0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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