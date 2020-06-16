BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,080545
|-0,73
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,044759
|-0,71
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075270
|-0,68
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,078549
|-0,66
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040801
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017364
|-0,45
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015209
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036436
|-2,84
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033631
|-1,21
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036656
|-0,89
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019953
|-0,60
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,058888
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,085786
|-1,52
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,140836
|-1,37
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,078205
|-1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,098224
|-1,33
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,031469
|-0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018666
|-0,19
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026891
|-0,19
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028252
|-0,14
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024393
|-0,09
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,026344
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024494
|-0,95
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040206
|-0,95
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040732
|-0,94
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,036948
|-0,94
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039372
|-0,94
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)