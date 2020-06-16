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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:50:57 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080545 -0,73
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,044759 -0,71
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075270 -0,68
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,078549 -0,66
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040801 -0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017364 -0,45
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015209 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036436 -2,84
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033631 -1,21
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036656 -0,89
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019953 -0,60
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058888 -0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,085786 -1,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,140836 -1,37
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,078205 -1,35
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,098224 -1,33
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,031469 -0,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018666 -0,19
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026891 -0,19
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028252 -0,14
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024393 -0,09
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,026344 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024494 -0,95
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040206 -0,95
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040732 -0,94
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,036948 -0,94
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039372 -0,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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