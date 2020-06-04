  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:13:15 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050170 -0,22
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,064611 -0,20
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,069845 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013328 -0,55
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,018974 -0,37
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020060 -0,17
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026574 -0,17
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,016055 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024436 -0,63
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012579 -0,32
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024248 -0,19
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016905 -0,05
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028120 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039765 -1,92
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024233 -1,92
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040292 -1,92
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038148 -1,92
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012329 -1,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı