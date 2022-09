Best Model yarışmacısından şok iddia! Bu haberi, mideniz kaldıracaksa okuyun

Kadın bedeninin bir meta gibi sergilendiği 34. Best Model Türkiye yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, sanat ve magazin dünyasının nasıl kokuştuğunu gözler önüne serdi. Daha önce, Best Model yarışmasında birincinin önceden belli olduğunu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu ifade eden Yılmaz, şoke eden yeni açıklamalar yaptı.