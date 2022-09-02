Best Model yarışmacısından şok iddia! Bu haberi, mideniz kaldıracaksa okuyun

Kadın bedeninin bir meta gibi sergilendiği 34. Best Model Türkiye yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, sanat ve magazin dünyasının nasıl kokuştuğunu gözler önüne serdi.

Yılmaz, birincinin önceden belli olduğu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu dile getirmişti. Akmerkez'de görüntülenen Yılmaz, şoke eden bir açıklama daha yaptı.

'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı. Çocuklara özel tutmuş. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Best Model of Turkey 2021 yarışmacılarından Barış Arslan da Elmas Yıldız'ı destekleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları... Telefonda mesajlaşarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı.

Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı. Ben şok oldum sahnede...Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. 1.5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı diyet, sıkı antrenman."

"İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne!"

Bu skandal iddialarının yarışmanın organizatörü Erkan Özerman, "İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne! Ben teklif ediyorum onlar da reddediyor" ifadeleriyle tepki toplamıştı.

Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Elmas Yılmaz, şoke eden yeni bir açıklama daha yaptı.

"Annemi defnettikten sonra ifadeye çağırdılar"

Birkaç ay önce annesini kaybeden tescilli güzel, "Annemi defnettikten iki gün sonra beni ifadeye çağırdılar, acımın üstüne acı yaşattılar" diyerek ateş püskürdü.

Davanın hala devam ettiğini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Hayırlısı olmasını diliyorum, ama hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Yarışma skandallarla dolu. Dava süreci devam ettiği için çok fazla konuşamıyorum. Dava görüldüğünde, söyleyemediğim birçok şeyi söyleyeceğim'' dedi.

Yılmaz, "Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu canlı yayın bir başlangıçtı, bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. 'Erkan Özerman'a masaj yaparsan derece garanti' dendi. Ben bu pislikleri yapmadım" diye konuştu.