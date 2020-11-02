Best hosting sites (En iyi barındırma siteleri) | Bir web sitesi açmak isteyenler bunun için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, hosting paketi nedir? | Hosting paketi nereden alınır?

Hosting nedir? | Barındırma hizmeti nedir?

Hosting veya barındırma, bir web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin veya dokümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda tutulmasıdır. Barındırma hizmeti web sitesinde bulundurulmak istenen içeriğin yüklendiği ve web sayfasının arka yüzüdür.

Best hosting sites (En iyi hosting siteleri)

Bir web sitesi açmak için öncelikli olarak site için isim almanız gerekiyor. Bu işlemi domain sağlayıcı firmalar aracılığıyla satın alabilirsiniz. Domain satın aldıktan sonra web sitenizin tüm verilerin korunacağı hostign hizmeti almanız gerekiyor. Hosting paketi almak için pek çok site bulunuyor. Bu sitelerden hizmet almadan önce hizmeti alacağınız şirket hakkında araştırma yapmanız, kullanıcı yorumlarını okumanız önemli olacaktır. Hosting paketlerinin fiyatları ise özellikler ve firmalara göre farklılık gösteriyor. Paketleri 250-300 TL gibi rakamlara satın alabilirsiniz.