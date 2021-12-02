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Kadın - Aile Beslenme farkındalık araştırması sonuçları
Kadın - Aile

Beslenme farkındalık araştırması sonuçları

Vücudumuzun ihtiyacı olan ancak karşılayamadığı ya da bazı çevresel faktörlerden dolayı azalan vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 17:17:00 - 2021-12-02 17:23:30
Beslenme farkındalık araştırması sonuçları

Beslenme, yaşam içinde bir insanın hayatta kalması için en gerekli olan ihtiyaçtır. Bunun en başta sebebi ise vücudun her gün içinde enerji ihtiyacının olması ve enerji tüketimidir. Beyin ve vücut içindeki her bir hücrenin yaşaması için mecburi bir durumdur

Medikal Beslenme Farkındalık Araştırması’nın sonuçlarına göre, malnütrisyon tanımının ve malnütrisyonun sağlık üzerindeki etkisinin birçok kişi tarafından anlaşılmadığı görülüyor.

Araştırmaya katılanların birçoğu iyi beslenmenin gücüne inanırken, bazı kişiler de medikal beslenme ürünlerinin faydalarını bilmiyor. Araştırma sonuçları şunları gösteriyor:

Katılımcıların %78'i yetersiz beslenmenin (malnütrisyonun) tanımını duymamış bulunuyor.

Katılımcıların %95'i beslenmenin hastalıkların iyileşme sürecine olumlu etkisi olduğuna inanıyor.

Kadınlarda medikal beslenme ve malnütrisyon bilinci erkeklere göre daha yüksek.

Katılımcıların %72'si medikal beslenme ürünlerinin bulunduğunu düşünüyor ancak %88'i medikal beslenme tedavisinin iyileştirmedeki rolünün farkında değil.

Malnütrisyon nedir?

Malnütrisyon veya malnutrisyon, beslenmenin içerik veya miktar açısından yetersiz olması sonucunda, vücudun gereksinimlerine karşın, sağlanan enerji ve besin öğelerinin yetersiz kalmasından kaynaklanan klinik durum.

 

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