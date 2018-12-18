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Beslenme çantası hazırlarken...

Okullarda ara öğün için hazırlanan beslenme çantalarına konulacak besinleri seçerken süt ve süt ürünleri beslenme çantasında mutlaka yer almalı.

18 Aralık 2018 Salı 16:03
Beslenme çantası hazırlarken...

Süt yerine yoğurt ya da ayran da olabilir. Çocuğun sağlıklı olarak gelişmesi için, 3-4 adet ceviziçi konulabilir. Ayrıca sebze ve meyvelerin mutlaka beslenme çantasında yer alması gerekir. Kepekli ekmek içine domates ve tatlı biber dilimleri eklenebilir.

Süt, yoğurt ve peynir grubu, çocukların özellikle kemik ve diş sağlığı için büyük önem taşıyor. Büyüme ve gelişme, dokuların onarımı, kemik ile dişlerin gelişimi ile sağlığı, sinir ve kasların düzenli çalışması, hastalıklara karşı direnç oluşumunda etkin rol alıyor.

Et, yumurta ve kuru baklagiller gibi gıdaların bulunduğu besin grubundaki öğelerde diğer besinlere kıyasla daha fazla protein bulunuyor. Bu besin grubu tüketiminin, büyüme ve gelişme, hücre yenilenmesi, doku onarımı, kan yapımı, sinir, sindirim sistemi ve deri sağlığı ile hastalıklara karşı direnç için önemli.

Her türlü sebze ve meyve bileşimlerinin önemli kısmı su, bu nedenle sebze ve meyvelerin günlük enerji ve protein gereksinmesine katkıda bulunmasının yanı sıra, mineraller ve vitaminler bakımından son derece zengin.

Tahıllar ise vücudun temel enerji kaynağı, çocukların özellikle yoğun aktivitelerinde ihtiyaç duydukları enerjiyi sağlıyor. Bu grup; sinir, sindirim sistemi ile deri sağlığı ve hastalıklara karşı direnç oluşumunda da önemli rol oynuyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:05
  1. beslenme çantası
  2. beslenme çantasına ne konulmalı

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