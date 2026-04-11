Beslemeyin idam edin! Fatma Nur öğretmenin katiline rekor ceza talebi

Beslemeyin idam edin! Fatma Nur öğretmenin katiline rekor ceza talebi

İstanbul’un öğretmen Fatma Nur Çelik’in vefat ettiği, 6 kişinin de yaralandığı kan dondurucu olayla ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet Bakalım hakkında “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” başta olmak üzere ağır suçlamalar yöneltilirken, toplamda 126 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir lisede yaşanan kanlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Öğretmeni öldürüp 6 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki öğrenci hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış suçlamalarla toplam 126 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KANLI SALDIRI: ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 2 Mart 2026 günü Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenci Furkan Samet Bakalım (17), öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan öğrenci olay yerinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık hakkında şu suçlamalar yer aldı:

“Kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme”

6 kişiye yönelik:

“Çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs”

“Kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs”

Bu kapsamda sanık için toplam 126 yıla kadar hapis cezası istendi.

 

ADLİ TIP RAPORU: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, şüphelinin akıl sağlığının yerinde olduğu ve saldırıyı öldürme kastıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

