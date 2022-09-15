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Gündem Beslemeyin asın bunları! Kalleşler tutuklandı
Gündem

Beslemeyin asın bunları! Kalleşler tutuklandı

İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi'nde görevini yapan güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren kalleşler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vatandaşlar "Beslemeyin asın bunları" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 19:10:00 -
Beslemeyin asın bunları! Kalleşler tutuklandı

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45 sıralarında motosiklet kazası yapan Mazlum B., Çetin K. isimli kişiler burada taşkınlık çıkartmıştı.

Müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi yaşanan arbedede kalbinden bıçaklanmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından şüpheliler gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Mesai arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu

Okudan için bugün görev yaptığı hastane önünde anma töreni düzenlendi.

Törende Tuğrul Okudan'ın mesai arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı.

Hasta ve hasta yakınlarının güvenliğini sağlamak amacıyla görevini yapan Tuğrul Okudan'ı öldüren kalleşler için vatandaşlar adeta nefret kustu.

Vatandaşlar "Beslemeyin asın bunları" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

 

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